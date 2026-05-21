CAVARENO. Un controllo mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato al sequestro di droga, denaro contante e materiale ritenuto riconducibile a un'attività di confezionamento. L'intervento è stato eseguito dai carabinieri di Romeno nel centro abitato di Cavareno, nei pressi della locale Pro Loco.

I militari hanno fermato un uomo residente in Val di Non che stava camminando a piedi. Alcuni atteggiamenti ritenuti sospetti hanno spinto i carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale.

L'accertamento ha consentito di trovare circa 34 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 440 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con un possibile provento dell'attività di spaccio.

I controlli sono stati poi estesi all'abitazione dell'uomo, nel comune di Borgo d'Anaunia, dove sono stati rinvenuti ulteriori 4,80 grammi della stessa sostanza e una pianta di marijuana in fase di coltivazione. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato. L'Autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto e l'uomo è stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire la sua posizione.