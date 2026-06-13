VAL DI NON. Il Soccorso alpino e speleologico Trentino ha presentato oggi a Malga Arza il nuovo Land Rover Defender 110 entrato a far parte del parco mezzi della Stazione Rotaliana Bassa Val di Non. Il veicolo è stato acquistato per garantire interventi più rapidi ed efficaci nelle aree montane e nei luoghi difficilmente raggiungibili dai normali mezzi di emergenza.

Alla cerimonia hanno partecipato i soccorritori della Stazione, numerose autorità locali, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e i vertici del Soccorso Alpino Trentino. L'incontro è stato anche l'occasione per ringraziare gli enti che hanno contribuito economicamente all'acquisto del nuovo mezzo.

Il Defender 110 è stato configurato appositamente per le attività di soccorso. Dispone di dispositivi luminosi e acustici di emergenza, di un box sul tetto dedicato al trasporto delle attrezzature e di un pianale che consente il trasferimento degli infortunati in barella. Le sospensioni pneumatiche ad aria permettono inoltre di affrontare terreni particolarmente accidentati garantendo maggiore stabilità durante il trasporto dei pazienti.

Il nuovo fuoristrada sarà collocato a Sporminore, presso la caserma dei Vigili del Fuoco, e opererà sull'intero territorio di competenza della Stazione, dalla Piana Rotaliana alla Bassa Val di Non fino al comune di Predaia. L'acquisto è stato sostenuto dai Comuni del territorio, dal BIM Adige, dalla Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo e dalla Provincia autonoma di Trento. La Stazione conta attualmente 18 soccorritori e soccorritrici e gestisce mediamente circa 25 interventi ogni anno. Due nuovi aspiranti soccorritori stanno completando il percorso formativo e andranno presto a rafforzare l'organico operativo.