TRENTO. Fiamme nella notte a Sanzeno, in Val di Non, dove poco dopo l’una è scoppiato un incendio che ha coinvolto una legnaia. L’allarme è scattato attorno all’una e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sanzeno, Taio, Casez e Banco, oltre al Corpo permanente di Trento.

Complessivamente una quarantina di operatori è stata impegnata nelle operazioni di spegnimento del rogo. La struttura in legno è stata rapidamente avvolta dalle fiamme e il rogo ha generato una grossa colonna di fumo visibile anche da diversi chilometri di distanza. Le operazioni si sono protratte per diverse ore e l’incendio è stato completamente domato intorno alle quattro del mattino. Determinante il rapido intervento dei pompieri, che ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti, scongiurando danni ancora più gravi.

Pesante invece il bilancio per quanto riguarda il materiale custodito all’interno della struttura: i trattori presenti nella rimessa sono andati completamente distrutti. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.