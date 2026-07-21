DIMARO FOLGARIDA. Anche quest'anno la Cooperativa Sociale Gsh torna protagonista del ritiro estivo del Napoli Calcio a Dimaro Folgarida, dove fino al 27 luglio gestirà il punto ristoro del Palazzetto dello Sport. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'associazione Il Filò e con il sostegno del Comune guidato dal sindaco Marco Panciera, unisce inclusione sociale e partecipazione a uno degli eventi sportivi più seguiti dell'estate.

Per dieci giorni, dal 17 al 27 luglio, utenti del Servizio Percorsi per l'Inclusione "Il Noce", operatori e volontari lavorano fianco a fianco per accogliere residenti e migliaia di tifosi del Napoli. Il punto ristoro propone caffè, gelati, bibite, pizze e bomboloni, trasformandosi in uno spazio di incontro e condivisione durante tutto il ritiro della squadra azzurra.

L'esperienza rappresenta una concreta occasione di crescita personale e professionale per i partecipanti. Gli utenti del centro, affiancati da operatori specializzati e volontari, gestiscono le attività del bar mettendo in pratica competenze organizzative e relazionali. Il gruppo sarà inoltre impegnato durante le partite amichevoli nella distribuzione dell'acqua sugli spalti, contribuendo all'accoglienza del pubblico.

«L'inclusione non è un concetto astratto, ma si costruisce ogni giorno attraverso opportunità concrete come questa», sottolinea il presidente della Cooperativa Sociale Gsh, Michele Covi. «Siamo felici di rinnovare il nostro impegno al ritiro del Napoli Calcio. Vedere i nostri ragazzi lavorare con tanta dedizione dimostra quanto la comunità possa crescere quando si creano occasioni di incontro e collaborazione».

Anche Barbara Poli, responsabile del progetto, evidenzia il valore dell'iniziativa: «Gestire un punto ristoro in un contesto così dinamico richiede capacità organizzative e spirito di adattamento. I nostri utenti stanno vivendo questa esperienza con entusiasmo. Essere protagonisti di un evento di rilievo nazionale significa sentirsi parte attiva della comunità e vivere un'autentica esperienza di integrazione». Il progetto proseguirà fino al 27 luglio, confermando il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida come un'importante occasione di sport, inclusione e partecipazione sociale.