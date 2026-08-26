REVÒ. Un trattore con atomizzatore, impegnato in alcuni lavori agricoli, si è ribaltato su un fianco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, nelle campagne a valle dell’abitato di Revò, in località Corti, sulle sponde del lago di Santa Giustina.

L’incidente è avvenuto durante le operazioni nei campi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non si sono registrate conseguenze per altre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Revò, impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo agricolo dalle 9 alle 11.

Per rimettere in sicurezza e raddrizzare il trattore, i pompieri hanno utilizzato due argani manuali a fune passante e alcuni cuscini di sollevamento. Le operazioni si sono concluse dopo circa due ore.