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TUENNO. Era uscito da casa sua a Tuenno lunedì nel tardo pomeriggio per fare una camminata, ma non ha più fatto ritorno. Gabriele de Concini, 36 anni, è morto precipitando dal sentiero del Lec, tracciato ricavato per il trasporto dell'acqua degli impianti di irrigazione, e che porta verso la Val di Tovel.
Fatale per lui una caduta di circa cento metri. L'allarme è stato dato dai familiari lunedì sera, ma quando ieri mattina le squadre di soccorso hanno individuato il corpo, per de Concini non c'era più nulla da fare.
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