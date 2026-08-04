TRENTO. E' stato ritrovato senza vita il giovane di Tuenno scomparso nel pomeriggio di lunedì. Dopo l'allarme lanciato dai familiari si era mobilitata la macchina dei soccorsi con una vasta ricerca sul territorio che ha visto al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e soccorso alpino.

Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento del corpo del ragazzo nei pressi di un sentiero che portano al lago di Tovel. Potrebbe essergli stata fatale una caduta.

L’allarme era scattato la notte scorsa, poco dopo le 3: immediatamente si era messa in moto la macchina delle ricerche, con l’impiego sul campo di vigili del fuoco, carabinieri, Sat e soccorso alpino, con l’utilizzo anche di cani da ricerca e droni.

Il corpo ormai senza vita dell’uomo è stato trovato alle 10.30 circa questa mattina. Sarebbe caduto dal sentiero per un centinaio di metri.