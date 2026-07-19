CLES. La Val di Non si prepara a celebrare un traguardo importante: i vent'anni di Pomaria, la manifestazione dedicata alla mela e alle eccellenze del territorio che nel 2026 raggiungerà la sua ventesima edizione. Per accompagnare il pubblico verso questo anniversario nasce "Aspettando Pomaria", un calendario di eventi che attraverserà i quattro Comuni simbolo della rassegna – Denno, Cles, Livo e Casez – con un ideale passaggio di testimone tra i luoghi che hanno ospitato la manifestazione.

L'iniziativa, organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, proporrà quattro appuntamenti dedicati ai valori che hanno reso celebre Pomaria: la mela, i prodotti tipici, la cultura, la convivialità e l'identità della valle. Un percorso pensato per valorizzare il territorio in vista dell'evento principale, nato nel 2005 e diventato uno degli appuntamenti più rappresentativi del Trentino.

Il programma prenderà il via sabato 25 luglio 2026 a Denno con lo spettacolo di teatro di strada Tra Terra e Cielo della compagnia Il Carrozzone degli Artisti, che tornerà in scena anche lunedì 27 luglio 2026 nel centro storico di Cles. Ambientata in un antico meleto, la rappresentazione racconta la storia del piccolo Melo di Melì, trasformando le radici dell'albero in una metafora di memoria, crescita e legami. In entrambe le giornate, alle 17.30, i bambini potranno partecipare a un laboratorio teatrale che permetterà loro di esibirsi insieme agli artisti durante lo spettacolo serale.

Il viaggio proseguirà venerdì 31 luglio 2026 a Livo con Sapori So(g)nanti, un percorso immersivo ospitato a Palazzo Aliprandini Laifenthurn. Attraverso cuffie, narrazione, musica e degustazioni, i partecipanti scopriranno le produzioni della Strada della Mela e dei Sapori assaggiando Trentingrana, mortandèla, mele, miele e vini raccontati direttamente dai produttori. La serata continuerà con un aperitivo accompagnato dalla musica dal vivo di El Tom e con la possibilità di visitare la mostra dell'artista Danilo Pozzatti.

Il simbolico passaggio di testimone si concluderà venerdì 7 agosto 2026 a Casez, il paese dove Pomaria è nata. Tornerà infatti Sorsi a Casez, dedicato ai vini di montagna della Val di Non, con cantine e distillerie del territorio, degustazioni di prodotti locali curate dalla Pro Loco Banco Casez e un ricco programma musicale che vedrà l'arrivo del Festival di Sanzeno on Tour e il concerto dei Rusty Bucks Duo. Per l'occasione è prevista anche una sorpresa speciale dedicata ai vent'anni della manifestazione.