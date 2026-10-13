CASEZ. Pomaria celebra la sua ventesima edizione tornando nel borgo dove tutto ebbe inizio nel 2005. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Casez, frazione di Sanzeno, ospiterà la grande festa della raccolta delle mele della Val di Non, tra degustazioni, laboratori, spettacoli e visite guidate. L'inaugurazione ufficiale è prevista sabato alle 10. L'evento è stato presentato oggi, 13 ottobre, a Trento.

Il programma, organizzato dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, trasformerà il borgo medievale in un laboratorio a cielo aperto. Protagonista la mela della Val di Non Dop, accanto ai prodotti tipici trentini. Spazio alla preparazione di strudel, canederli e gnocchi di ricotta con lo chef Tiziano Dossi, agli show cooking, alle mostre pomologiche e alle dimostrazioni degli antichi mestieri.

Tra le novità del ventennale figurano un frutteto didattico realizzato con Melinda, installazioni artistiche e attività dedicate alle famiglie, dal teatro Kamishibai alle fiabe in carrozza. Previste anche visite guidate al Santuario di San Romedio e, dal 16 al 18 ottobre, alle celle ipogee e alla Funivia delle Mele, per scoprire le innovazioni del sistema frutticolo locale.

«Tornare a Casez significa ritrovare le nostre radici per guardare al futuro», ha sottolineato Andreas Sicher, presidente della Strada della Mela. Per Lorenzo Paoli, presidente dell'Apt Val di Non, Pomaria rappresenta anche uno strumento di destagionalizzazione turistica. Il sindaco Martin Slaifer Ziller ha evidenziato la mobilitazione di associazioni, volontari e cittadini, mentre l'assessora provinciale Giulia Zanotelli ha richiamato il legame tra agricoltura, turismo e valorizzazione del territorio.