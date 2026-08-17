PELLIZZANO. Amara scoperta nella mattinata di domenica 16 agosto nella chiesa di Pellizzano, in Val di Sole, dove qualcuno si è introdotto nell’edificio religioso e ha danneggiato l’organo.

Ad accorgersi dell’atto vandalico sono stati i coristi, entrati in chiesa poco prima della Messa. Avvicinandosi allo strumento hanno trovato diverse canne dell’organo piegate e danneggiate.

Un gesto che ha suscitato forte amarezza nella comunità e nel parroco don Enrico Pret, dopo la scoperta dei danni provocati all’interno della chiesa.

Il sacerdote ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia per quanto accaduto. Resta ora da chiarire chi sia entrato nella chiesa e abbia preso di mira l’organo, provocando i danneggiamenti.