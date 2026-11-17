PEIO. Una crisi di panico durante un bivacco notturno a 2.300 metri di quota ha fatto scattare l'intervento del Soccorso alpino e speleologico trentino. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 16 novembre, nei pressi del rifugio Doss dei Cembri, nel territorio di Peio. A chiedere aiuto è stato un escursionista ungherese di circa trent'anni, rimasto illeso ma in difficoltà a causa di un improvviso stato di agitazione.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 22. La Centrale unica di emergenza ha immediatamente allertato la stazione del Soccorso alpino di Peio, che ha disposto l'invio di due operatori per raggiungere l'uomo e accompagnarlo a valle.

Le operazioni sono state complicate dalla presenza di accumuli di neve lungo la pista, che impedivano il transito dei mezzi di soccorso. I due operatori hanno quindi dovuto proseguire a piedi, partendo dal rifugio Scoiattolo, situato a circa 2.000 metri di altitudine, per raggiungere l'escursionista nei pressi del Doss dei Cembri.

Una volta individuato e raggiunto l'uomo, i soccorritori lo hanno accompagnato in sicurezza fino a Peio. Il trentenne, che non presentava ferite, ha successivamente fatto rientro in autonomia. L'intervento si è concluso intorno alle 23, con il rientro della squadra del Soccorso alpino.