CLES. I medici di Ortopedia dell’ospedale di Cles ritirano le dimissioni e restano al loro posto. Si chiude così, almeno per il momento, la crisi che aveva aperto interrogativi sulla tenuta del reparto dell’ospedale Valli del Noce. La decisione è arrivata dopo l’incontro di questa mattina tra gli ortopedici e il direttore generale di Asuit Antonio Ferro.

Le ultime novità sono state comunicate dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti agli amministratori locali nel corso di un incontro nella sede della Provincia, al quale hanno partecipato anche l’assessore alla salute Mario Tonina, Ferro e il dirigente del Dipartimento salute Andrea Ziglio. Presenti la sindaca di Cles Stella Menapace, il vicesindaco Aldo Dalpiaz e i presidenti delle Comunità della Val di Non e della Val di Sole, Martin Slaifer Ziller e Lorenzo Cicolini.

La vicenda aveva coinvolto anche Solatrix e i rapporti tra sanità pubblica e privato convenzionato. Fugatti ha parlato della necessità di ristabilire rapporti corretti tra le parti, mentre dalla struttura privata sarebbe arrivata la disponibilità a trovare una soluzione e a proseguire la collaborazione con il sistema sanitario provinciale. Con il ritiro delle dimissioni, l’organico di Ortopedia rimane dunque invariato e il servizio può proseguire senza le conseguenze che si sarebbero aperte con l'uscita degli specialisti.

Restano invece da coprire altre posizioni di vertice rimaste vacanti all’ospedale di Cles. Sono già stati banditi il concorso per il direttore dell’Unità operativa di Chirurgia e quello per l’incarico di facente funzioni di Anestesia e rianimazione. Asuit dovrà quindi affrontare anche questi vuoti di organico, mentre per Ortopedia la situazione è rientrata dopo giorni di tensione.