NOVELLA. Un escursionista è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, in seguito a una caduta nei boschi di Novella, in Alta Val di Non.

L’uomo è scivolato e ha rotolato nel bosco, battendo la testa. Nonostante il trauma riportato nella caduta, è rimasto sempre cosciente. A dare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi è stato un compagno che si trovava con lui.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, con il tecnico del Soccorso alpino. A supporto delle operazioni è stata attivata anche la Stazione Alta Val di Non del Soccorso alpino, presente in piazzola.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti.