DIMARO FOLGARIDA. «Ho letto le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Le interpreto più come uno sfogo, legato a una situazione che non ha ancora trovato una risposta immediata su una richiesta del presidente. Non la vedo come una chiusura nei confronti della val di Sole e del Trentino».

Il sindaco di Dimaro Folgarida, Marco Panciera, interviene così ai microfoni di CalcioNapoli24 dopo le parole del presidente del Napoli, che al termine del ritiro aveva spiegato di non aver più percepito «tanto amore» nei confronti della società azzurra da parte del Trentino.



”Ci sono alcuni temi – aggiunge il sindaco – che meritano di essere approfonditi e che saranno affrontati a breve. E’ difficile pensare che non si possano trovare le condizioni per proseguire un percorso che ha fatto bene sia al Napoli che alla nostra comunità , bisogna essere onesti. Sono fiducioso e ottimista di natura: con il lavoro e l’intelligenza delle persone si risolvono tutti i problemi”.