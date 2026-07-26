DIMARO FOLGARIDA. Il futuro del ritiro estivo del Napoli in Val di Sole è tutt'altro che definito. Il contratto che lega il club azzurro al Trentino è in scadenza e, mentre le trattative per il rinnovo proseguono, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis alimentano il timore che il lungo matrimonio possa arrivare al capolinea.



#dimaro2026 #spazionapoli ♬ audio originale - Spazio Napoli @spazionapoli Nell'intervista concessa a "Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro", il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle trattative con la Val Di Sole in merito al rinnovo 🚨 Il numero uno azzurro, mai banale nelle sue uscite, fa intendere che evidentemente c'è ancora da lavorare: "Non siamo così amati. Abbiamo avuto tantissime richieste rispedite al mittente, per essere dei fedelissimi. Ma visto che a un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza" 💥 #delaurentiis

Intervenuto a "Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro", De Laurentiis ha lasciato intendere che il negoziato è ancora lontano da una conclusione. «Non siamo così amati. Abbiamo avuto tantissime richieste rispedite al mittente, per essere dei fedelissimi. Ma visto che a un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza».

Parole che suonano come un chiaro messaggio alla Val di Sole e agli enti coinvolti nella trattativa. Dopo anni di ritiro estivo a Dimaro Folgarida, il presidente azzurro non nasconde il proprio malumore per l'andamento dei colloqui.

Al momento non c'è ancora alcuna decisione ufficiale sul futuro del ritiro. Con il contratto in scadenza, il rinnovo resta tutto da costruire e il rischio che il Napoli possa scegliere un'altra destinazione per le prossime estati non appare più soltanto un'ipotesi.