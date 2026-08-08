CLES. Una giornata serena, trascorsa in compagnia in montagna, si è conclusa nel peggiore dei modi per Gino Flaim, per tutti Gianni, molto conosciuto nel capoluogo noneso, dove risiedeva.

L'uomo, classe 1946, ha infatti perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre era impegnato a percorrere in discesa il sentiero 370 che da Malga Termoncello rientra a Malga Arza, nel comune di Denno, in Val di Non.

Gino Flaim, sposato con Marta e padre di Francesco e Cristina, a Cles era stato titolare di una macelleria, luogo di incontro dell'intero paese: "Negozi che non sono solo commerciali, ma centri di vita di un paese e chissà quante storie aveva raccolto», lo ricorda la sindaca di Cles, Stella Menapace.



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