MALÉ. Non solo guardare i meleti, ma entrarci dentro, seguire il lavoro degli agricoltori e provare in prima persona a raccogliere le mele. È l'esperienza proposta da MelaColgo, iniziativa che dall'11 settembre al 18 ottobre accompagnerà visitatori e famiglie tra i filari delle Valli del Noce nel periodo più intenso della stagione agricola.

L'idea è semplice: trasformare la raccolta delle mele in un'occasione per conoscere più da vicino un'attività che da generazioni caratterizza il territorio. Per circa un'ora e mezza, i partecipanti saranno accompagnati da un agricoltore all'interno del meleto, dove potranno scoprire il lavoro che precede la raccolta, conoscere le diverse varietà e imparare la tecnica corretta per staccare i frutti dalla pianta. Poi toccherà a loro: ciascuno potrà raccogliere 5 chili di mele, utilizzando la cassetta messa a disposizione dall'organizzazione, e portare il raccolto a casa.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le Aziende per il Turismo della Val di Non e della Val di Sole, la Strada della Mela e il Consorzio Melinda e coinvolge undici strutture della rete degli Ambasciatori di Melinda. Le aziende interessate si trovano nei comuni di Caldes, Terzolas, Ville d'Anaunia, Coredo, Romallo, Ton di Ton, Flavon e Smarano, con appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo della raccolta.

L'esperienza punta così a mettere in contatto diretto due aspetti fortemente legati alla vita delle valli: agricoltura e turismo. L'obiettivo non è soltanto mostrare il paesaggio autunnale, ma permettere a chi arriva sul territorio di comprenderne anche il lavoro quotidiano, entrando nelle aziende agricole proprio nel momento in cui si concentra il risultato di un intero anno di attività.

Dopo il lavoro tra i filari arriva anche il momento della merenda, con una selezione di prodotti ottenuti dalla lavorazione della mela: succo, strudel, mele secche e altre preparazioni. A completare l'esperienza è previsto un buono per un prodotto omaggio da utilizzare a MondoMelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda.

Il calendario parte in Val di Sole, con cinque appuntamenti all'Agritur Il Tempo delle Mele di Caldes, dal 12 settembre al 16 ottobre, e tre appuntamenti all'Agritur Anselmi di Terzolas, dal 2 al 9 ottobre. In Val di Non saranno invece coinvolte Le Pergolette e Renetta a Ville d'Anaunia, Widmann e Rizzi a Coredo, Lasterosse a Romallo, Golden Pause a Ton di Ton, La Crucola a Flavon e Bella di Bosco a Smarano, con date comprese tra l'11 settembre e il 18 ottobre.

MelaColgo è pensato sia per gli adulti sia per i bambini, con una formula che unisce attività all'aperto, incontro con gli agricoltori e scoperta della filiera. Un modo concreto per conoscere il prodotto simbolo delle Valli del Noce partendo proprio dal luogo in cui nasce.

La partecipazione è su prenotazione online, scegliendo data e azienda agricola. L'attività prevede un numero minimo di partecipanti e si svolge soltanto in caso di condizioni meteorologiche favorevoli. Il punto di ritrovo è direttamente presso la struttura scelta.

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla conoscenza della mela, che accompagna il visitatore dalla produzione alla lavorazione e alla conservazione, attraverso le diverse esperienze proposte sul territorio. Con MelaColgo, però, il punto di partenza è il più diretto possibile: un filare, una cassetta e la possibilità di raccogliere con le proprie mani il frutto che da sempre identifica queste valli.