CLES. Una visita agli impianti di Melinda e uno sguardo a un nuovo progetto destinato a rafforzare la filiera frutticola trentina. L’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella ha visitato Melinda, il Consorzio che riunisce circa 4.000 famiglie di frutticoltori organizzate in 16 cooperative e che nel 2025 ha registrato un fatturato di 375,6 milioni di euro. Al centro della giornata lo stabilimento di Cles e la Funivia delle Mele, due interventi sostenuti attraverso programmi di sviluppo gestiti da Invitalia.

Dal 2024 Melinda ha concluso con l’Agenzia due programmi che hanno generato complessivamente 37,5 milioni di euro di investimenti, accompagnati da 13,4 milioni di agevolazioni. Il primo, da 27,5 milioni, ha riguardato il potenziamento dello stabilimento di Cles, con nuove linee di lavorazione e confezionamento, digitalizzazione dei processi, automazione e sistemi per il trattamento delle acque. Le agevolazioni concesse da Invitalia, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ammontano a circa 9,4 milioni.

Il secondo intervento è la Funivia delle Mele, realizzata con il gruppo Leitner e costata 10 milioni di euro, di cui circa 4 milioni coperti da agevolazioni attraverso fondi Pnrr. L'impianto lungo 1,3 chilometri collega la sala di lavorazione di Predaia alle celle ipogee nella miniera di Rio Maggiore. Può movimentare 460 contenitori da 300 chili ogni ora e consente di evitare oltre 5.000 viaggi in camion all'anno. «Il sostegno agli investimenti si traduce in innovazione, impianti più efficienti e nuove opportunità per un’intera filiera», ha sottolineato Bernardo Mattarella.

Ora è in via di finalizzazione un terzo programma da circa 26,4 milioni di euro, promosso da Melinda Lab insieme alla Cooperativa Frutticoltori Cles. Il piano prevede nuove linee per puree, snack e prodotti essiccati, oltre a interventi per il riciclo delle acque, l’efficienza energetica e l’economia circolare. «Questa collaborazione permette agli investimenti di tornare sul territorio sotto forma di occupazione, innovazione e sviluppo», ha affermato il presidente del Consorzio Ernesto Seppi, ricordando le 4.000 famiglie di frutticoltori e gli oltre 1.350 collaboratori di Melinda.