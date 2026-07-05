VERMIGLIO. Il giorno dopo l'incendio che ha sconvolto Fraviano, la frazione al centro di Vermiglio ha iniziato a fare i conti: almeno tre milioni di euro di danni, due per le abitazioni e uno per la chiesa. Con il timore che si tratti di una stima destinata a essere rivista al rialzo.

Il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo quattro abitazioni e raggiungendo anche la copertura della chiesa. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte

Ieri, sabato 4 luglio, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'agente di zona di Itas Mutua, Adriano Ermini, assieme ai periti della società: sono state individuate diciassette diverse situazioni riguardo alle quali le polizze potranno offrire copertura. Itas Mutua si sta già attivando per garantire anticipi sulla liquidazione dei danni, in modo da permettere che i lavori possano iniziare il prima possibile.



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