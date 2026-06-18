TRENTO. È stato ufficialmente aperto al traffico il completamento dello svincolo di Malè Centro sulla Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola.

L'intervento risolve un problema storico di viabilità per la Val di Sole. Grazie al nuovo assetto a livelli sfalsati con intersezione 'a trombetta', sono state eliminate le vecchie limitazioni che consentivano solo le svolte a destra: da oggi i veicoli provenienti dal Tonale possono svoltare a sinistra verso il centro di Malè tramite una rampa a cappio, mentre chi esce dall'abitato può immettersi direttamente sulla SS42 in direzione Trento.

L'elemento centrale dell'opera è un nuovo ponte ad arco con struttura mista in acciaio e calcestruzzo e una luce di 34,50 metri, che scavalca la statale tra la galleria 'Rovine' e il viadotto 'Rabbies'.

I lavori, eseguiti dall'impresa Carraro Impresa S.r.l., hanno comportato un investimento complessivo finale di circa 2,68 milioni di euro (a fronte di un finanziamento totale stanziato dalla Provincia di 3,6 milioni).

Il cantiere ha visto anche l'allargamento della strada di accesso a Malè e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. Le ultime opere di finitura marginali saranno completate entro il prossimo 7 agosto, senza interferenze con la circolazione.