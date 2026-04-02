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DENNO. Alcune segnalazioni richiamano l’attenzione su un tratto di strada sotto Denno, dove la carreggiata risulta spesso bagnata. All’origine ci sarebbe il funzionamento dell’impianto antibrina, utilizzato nei campi della zona. In alcune situazioni l’acqua finirebbe anche sull’asfalto e, quando le temperature scendono, può ghiacciarsi rendendo il tratto più delicato per la circolazione.
La situazione non sarebbe nuova e, secondo quanto riferito, si ripresenterebbe spesso nei periodi più freddi. In zona sono presenti cartelli che invitano alla prudenza, ma questo non eliminerebbe del tutto i rischi.
Tra le possibili soluzioni viene indicata una regolazione più precisa dell’impianto, per evitare che l’acqua raggiunga la strada e ridurre i disagi per chi transita.