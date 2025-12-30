CASEZ. È Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, ex maestra delle elementari di Dambel, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, in Val di Non. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in zona, suscitando dolore e cordoglio nella comunità locale.



Il tragico schianto si è verificato lungo la strada provinciale 24, nel tratto tra Casez e Dambel, nel territorio comunale di Sanzeno. Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dall’anziana si è ribaltata in curva, andando a finire contro le rocce a margine della carreggiata. Nell’impatto la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.



Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari, arrivati anche con l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti. Le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Dambel, Casez e Revò, oltre ai carabinieri della stazione di Novella, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.