CLES. Sarà Piero Lovisolo il nuovo general manager del Consorzio Melinda e della cooperativa La Trentina. La scelta è stata condivisa dai consigli di amministrazione delle due realtà e apre ora la fase di formalizzazione dell’incarico. Il manager entrerà in azienda a ottobre, in concomitanza con l’avvio della nuova campagna commerciale.

Nato ad Alessandria nel 1963, Lovisolo porta nel sistema oltre quarant’anni di esperienza nel settore alimentare e dei beni di largo consumo. Nel corso della sua carriera ha lavorato per gruppi come Ferrero, Galbani, San Carlo-Unichips, Palmera, Kimbo, Toschi Vignola e De Fonseca, maturando competenze nella gestione d’impresa, nel marketing e nell’internazionalizzazione. Un percorso professionale sviluppato anche tra Belgio, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo.

In Ferrero, Lovisolo si è occupato della gestione dei mercati europei e di marketing, mentre in Galbani è stato prima direttore marketing internazionale, quindi direttore generale di Galbani International e infine direttore generale di Galbani Spa. Un curriculum che unisce dunque la conoscenza dell’industria alimentare alla gestione dei mercati internazionali e alla guida diretta delle aziende.

Il nuovo general manager lavorerà in stretto raccordo con Massimiliano Gremes, direttore operativo del Consorzio Melinda e de La Trentina e già coordinatore del sistema. «Affronto questo nuovo incarico con grande entusiasmo – ha spiegato Piero Lovisolo –. Credo molto nella forza dei marchi, nel posizionamento del prodotto e nella capacità di valorizzarne ulteriormente identità e riconoscibilità». L’obiettivo, ha aggiunto, sarà lavorare insieme per «rafforzare ancora di più il valore del sistema».