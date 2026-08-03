COMMEZZADURA. Grave incidente intorno a mezzogiorno nel Bike Park Val di Sole, dove una ciclista ventenne originaria di Bologna si è infortunata mentre percorreva la pista di downhill Black Snake. La giovane ha riportato gravi traumi agli arti inferiori.

Scattato l'allarme, la Centrale Unica di Emergenza ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, mentre otto operatori della Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto l'infortunata via terra.

Il tecnico di elisoccorso e l'équipe medica sono stati sbarcati sul luogo dell'incidente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la ciclista è stata recuperata con il verricello e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.