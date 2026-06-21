SANZENO. Serata turbolenta sulle strade della Val di Non. Intorno alle 20:30 di sabato 20 giugno è volato un fendente di coltello nei pressi dell'abitato di Sanzeno. A farne le spese un uomo di quarantanni residente a Ruffré-Mendola che stando alle prime ricostruzioni si era fermato a bordo strada ed era sceso un momento dalla sua auto.



Secondo quanto riferito dall'aggredito alle Forze dell'ordine si sarebbero avvicinati due sconosciuti e lo avrebbero accoltellato colpendolo alla pancia. Il motivo della violenza è ancora ignoto, ma sicuramente non si è trattato di un tentativo di furto dato che non è stato rubato niente al quarantenne.



L'ipotesi più probabile inizialmente era sembrata quella di una lite tra i soggetti coinvolti, ma stando a quanto riferito dai Carabinieri, l'uomo starebbe affrontando un momento personale complicato e ciò potrebbe averlo portato a compiere un atto di autolesionismo. Le ferite inflitte hanno fatto perdere diverso sangue all'uomo - ma non hanno colpito zone vitali - dato che successivamente è riuscito a salire sul proprio mezzo, spostarsi di qualche centinaio di metri verso Romallo, fermarsi in un parcheggio e chiamare i soccorsi.



Sul posto si sono portati i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Romallo, Dambel e Cloz assieme al Nucleo Operativo radiomobile dei Carabinieri di Cles. Il coltello utilizzato è stato recuperato dalle Forze dell'ordine e verrà analizzato. I sanitari hanno prestato al quarantenne le prime cure sul posto, ma è stato necessario l'intervento dell'elicottero che una volta stabilizzato il paziente lo ha vericellato a bordo e si è issato in volo verso l'ospedale Santa Chiara di Trento dove l'uomo è attualmente ricoverato.



Le sue condizioni non sono apparse così gravi e nonostante la copiosa perdita di sangue non dovrebbe essere in pericolo di vita.Le Forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'accaduto, identificare gli eventuali aggressori e capire il motivo del folle gesto.