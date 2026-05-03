PELLIZZANO. Un uomo è stato soccorso in quota nella zona di Cima Vegaia dopo una caduta avvenuta mentre si trovava in escursione con la compagna. L’allarme è scattato questa mattina, 3 maggio, e ha mobilitato il Soccorso alpino. Le operazioni hanno visto l’intervento delle stazioni di Rabbi e Val di Sole, che si sono messe a disposizione per raggiungere l’infortunato in un’area impervia. Sul posto è stato attivato anche l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di recupero.



L’uomo, dopo le prime valutazioni sanitarie, è stato elitrasportato all’ospedale di Cles con un trauma a un arto inferiore. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La compagna che era con lui al momento dell’incidente non ha riportato conseguenze ed è riuscita a rientrare autonomamente a valle.