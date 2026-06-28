PEIO. Dopo quasi 80 anni di attività chiude lo storico ristorante La Vecchia Baita Fontanino, ai piedi del Lago Pian Palù, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Un punto di riferimento per generazioni di escursionisti e turisti che, dal 1948, hanno trovato accoglienza lungo uno dei luoghi più frequentati della valle.

A prendere la difficile decisione è stato Tiziano Caserotti, che ha scelto di interrompere la gestione del locale fondato dai genitori Guglielmo Caserotti, conosciuto da tutti come Colombo, ed Elisabetta "Bettina" Caserotti.

«Il Fontanino è stato fondato nel 1948 da mio padre e da mia madre. Io, si può dire, sono nato qui e tutta la mia vita è legata a questo posto», racconta Caserotti.

Alla base della scelta ci sono l'età, il peso crescente della burocrazia, le normative sempre più complesse e la difficoltà nel reperire personale qualificato. Nonostante la chiusura, il titolare spera che il Fontanino possa presto trovare una nuova gestione capace di proseguire una lunga tradizione di famiglia.

La chiusura rappresenta anche la perdita di un importante presidio in quota. Oltre al servizio di ristorazione, il locale ha infatti svolto per decenni un ruolo di riferimento per escursionisti e soccorritori, grazie alla sua posizione strategica lungo gli itinerari che conducono al Lago Pian Palù e alle montagne del Parco dello Stelvio.