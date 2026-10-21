CALDES. Al via il cantiere per la riqualificazione del Centro sportivo-ricreativo “Le Contre” di Caldes, intitolato ad Andrea Papi, il giovane runner ucciso da un’orsa nell’aprile del 2023. L’intervento, da 2,15 milioni di euro, punta a trasformare in un polo moderno, efficiente e accessibile una struttura nata oltre trent’anni fa e considerata strategica per l’intera Valle di Sole. Alla cerimonia di consegna dei lavori era presente il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

«Preservare e potenziare un’infrastruttura pubblica di questa rilevanza permette di rafforzare l’identità comunitaria, sostenere l’attrattività turistica legata alle attività fluviali e restituire ai cittadini uno spazio aggregativo sicuro, sostenibile e al passo con i più recenti standard», ha sottolineato Fugatti.

Il centro è nato nei primi anni Novanta in vista dei Mondiali di canoa del 1993 e da allora svolge un ruolo di livello sovracomunale, a servizio di residenti, associazioni, scuole e turisti legati agli sport outdoor. Il sindaco di Caldes ha ricordato le diverse “anime” del luogo, prima rurale, poi collettiva con le mostre artigianali degli anni Ottanta e infine sportiva: «Oggi la struttura amplia ulteriormente il suo valore dal punto di vista ricreativo e aggregativo, non solo per il Comune di Caldes, ma per l’intera area intercomunale».

I lavori dureranno 360 giorni e saranno organizzati per comparti, così da garantire la continuità delle attività e l’uso pubblico del resto del parco fluviale. Il progetto esecutivo, firmato dall’ingegner Roberto Bezzi di Dimaro Folgarida, prevede interventi di efficientamento energetico: nuova copertura con isolamento in lana minerale e finitura in lamiera al posto delle vecchie scandole in legno, serramenti a triplo vetro e la sostituzione della caldaia a gasolio con generatori a condensazione ad alta efficienza.

All’esterno saranno ripristinate le pavimentazioni in porfido, realizzati un nuovo collegamento pedonale con il parcheggio est e nuove vie di fuga, mentre i campetti sportivi a monte verranno messi in sicurezza.