MEZZOLOMBARDO. Una caduta di circa 15 metri, poi l'intervento dell'elisoccorso e il trasferimento in ospedale. Un escursionista italiano, nato nel 1961 e residente a Seriate, è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi lungo la ferrata della Val del Rì, sopra Mezzolombardo, in bassa Val di Non. L'uomo ha riportato diversi politraumi dopo essere scivolato, finendo parzialmente in acqua.

L'incidente è avvenuto mentre si trovava in compagnia di altri due escursionisti. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 14 alla Centrale unica di emergenza 112, contattata da uno dei componenti del gruppo. I tre stavano cercando di uscire dal torrente e dalla ferrata per rientrare a piedi lungo il sentiero.

La Centrale ha attivato la stazione Rotaliana-Bassa Val di Non del Soccorso alpino e speleologico trentino e richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dopo aver individuato la posizione dell'infortunato, il velivolo ha raggiunto la zona e ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria.

Il personale sanitario di Asuit ha prestato le prime cure sul posto. L'uomo è stato quindi recuperato a bordo dell'elicottero e trasportato a Mezzolombardo, dove è stato stabilizzato, prima del trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Parallelamente, le squadre di terra del Soccorso alpino hanno raggiunto la zona con mezzi fuoristrada, proseguendo poi a piedi per recuperare gli altri due escursionisti, rimasti illesi. Le operazioni, svolte in collaborazione con i vigili del fuoco locali e il personale Saf, hanno permesso di accompagnarli fuori dalla ferrata e consentire loro di rientrare in sicurezza.

L'intervento si è concluso intorno alle 16.