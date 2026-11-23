SFRUZ. È stato inaugurato ieri, domenica 22 novembre a Sfruz, “Insieme… ogni passo conta!”, il nuovo cammino inclusivo ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale GSH. Un percorso a tappe pensato per unire narrazione, scoperta del territorio e piena accessibilità, trasformando una semplice passeggiata in paese in un’esperienza culturale e relazionale aperta davvero a tutti. Lungo l’itinerario che si snoda attraverso le vie di Sfruz, otto tavole narrative accompagnano passo dopo passo cittadini e visitatori in una storia a tappe: a ogni sosta è possibile ammirare le illustrazioni, leggere il testo e ascoltare il racconto direttamente dal proprio smartphone inquadrando l’apposito codice QR. Il progetto ha preso vita all’interno del Piano Giovani di Zona Terra di Mezzo come frutto di un dialogo autentico tra i diversi attori della comunità. Dal confronto aperto tra GSH, Comune di Sfruz, Pro Loco, Piano Giovani e un gruppo di giovani volontari del territorio è nato un percorso di condivisione con un obiettivo preciso: creare qualcosa che non fosse soltanto bello da vedere, ma capace di invitare a fermarsi, osservare e riflettere.

“Da questa collaborazione – sottolinea Stefania Tomasi, responsabile del progetto per GSH - è scaturito un racconto che parla di viaggio, di passi lenti e significativi, di cura dei luoghi e delle relazioni. La storia è stata tradotta in otto tavole narrative collocate lungo il percorso del paese su appositi supporti in acciaio, robusti e armonizzati con l’ambiente, progettati per resistere nel tempo e integrarsi con discrezione nel paesaggio”. A dare volto ed emozione alla narrazione sono state le Edizioni Cuorfolletto, casa editrice locale che ha curato le illustrazioni ideando un personaggio guida che accompagna il camminatore tappa dopo tappa, rendendo l’esperienza piacevole e coinvolgente sia per i più piccoli sia per gli adulti. Fin dalle prime fasi di ideazione, l’inclusione ha rappresentato il cuore dell’intero intervento, traducendosi in scelte progettuali concrete e attente alle diverse esigenze di chi percorre il cammino. I testi sono stati infatti realizzati con un font ad alta leggibilità, pensato per facilitare la fruizione anche a chi presenta difficoltà visive o di lettura, e sono affiancati in ogni tavola dai simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), così da rendere la storia comprensibile anche alle persone con disabilità comunicative o cognitive e ai bambini che ancora non sanno leggere.

A completare l’esperienza contribuisce il codice QR presente su ciascuna sosta, che consente di ascoltare la versione audio del racconto tramite sintesi vocale (la voce è di Michele Pancheri, volontario di Romallo) inquadrando il pannello con il telefono. Anche gli aspetti strutturali e logistici sono stati studiati con particolare cura: i supporti in acciaio sono stati progettati con un’altezza adeguata a tutti, affinché bambini, adulti, persone in carrozzina o con mobilità ridotta possano leggere e osservare le tavole senza alcuna difficoltà. Allo stesso modo, la scelta del tracciato non è stata casuale, ma individuata appositamente per garantire un itinerario facilmente percorribile, accogliente e davvero aperto a ogni passo. “Insieme… ogni passo conta!” non è soltanto il titolo dell’iniziativa, ma un invito a vivere il territorio con uno sguardo nuovo, riscoprendo la bellezza dei luoghi attraverso una storia che cresce pagina dopo pagina grazie al contributo corale di un’intera comunità. “Questo cammino narrativo oggi rappresenta un esempio concreto di come il lavoro condiviso tra enti, associazioni e cittadini possa generare qualcosa di significativo, capace di unire cura, creatività e attenzione all’accessibilità” afferma il presidente della Cooperativa GSH Michele Covi. Soddisfazione condivisa anche dall’amministrazione comunale: “Esprimo un sincero plauso per questa bellissima iniziativa che arricchisce il nostro paese con un percorso capace di coniugare cultura, attenzione al territorio e autentica inclusione – dichiara il sindaco di Sfruz, Andrea Biasi –. Per il nostro Comune è un vero onore collaborare con la Cooperativa Sociale GSH e con tutti i soggetti coinvolti in un progetto che mette al centro le persone, valorizza il dialogo con i giovani e rende Sfruz ancora più accogliente e accessibile a tutti”. C.L.



