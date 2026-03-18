Quando il vincitore di Sanremo si esibì a Dimaro Folgarida: nel 2019 Sal Da Vinci in duetto con Insigne

DIMARO. Dall’esibizione sul palco di Piazza Madonna della Pace di Dimaro a quella dello scorso febbraio al Teatro Ariston di Sanremo. Protagonista del doppio appuntamento è il cantautore neomelodico Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, con cittadinanza statunitense, vincitore poche settimane fa del Festival della Canzone italiana sul prestigioso palcoscenico della riviera ligure.



In Val di Sole Sal Da Vinci fu protagonista di un momento speciale nel luglio 2019, durante il ritiro precampionato del Napoli, complice un duetto musicale con co-protagonista il calciatore azzurro Lorenzo Insigne. La serata propose anche l’esibizione dei comici di Made in Sud più volte presenti nei momenti di intrattenimenti serali per i tifosi, paralleli agli allenamenti dei calciatori.



Insigne e Sal Da Vinci cantarono insieme “Tu si ‘na cosa grande” e “Malafemmena”, regalando un insolito show al numeroso pubblico presente nella piazza. Chiamato sul palco Insigne si sedette accanto a Sal da Vinci e lo accompagnò durante l’esecuzione dei suoi brani più famosi.



Questo insolito momento conferma come il legame tra Napoli, i tifosi partenopei e Dimaro Folgarida in essere ormai da 15 anni è sempre più stretto. Ed ha portato in passato anche alla nascita della “Pizza Val di Sole” nata da un’idea di Nicola Lombardo (Comunicazione Ssc Napoli) e Bianca Maria Decarli (Ufficio stampa Napoli in Trentino) poi tramutata in realtà nella storica pizzeria del Rione Sanità “Concettina ai Tre Santi” grazie alla fantasia del noto pizzaiolo Ciro Oliva riuscito a fondere mirabilmente i prodotti gastronomici della valle del Trentino (Mele, Casolet e Luganega) con quelli tipicamente campani.



La Val di Sole si può così vantare di avere dedicata l’unica pizza napoletana a valenza turistico territoriale. Un onore unico capace di fotografare l’intenso rapporto nato da 16 anni fa tra questo angolo del Trentino occidentale e la società del presidente Aurelio De Laurentis. E che continuerà anche il prossimo mese di luglio quando Dimaro Folgarida tornerà ad ospitare la squadra azzurra.