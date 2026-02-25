Valanga al Passo del Tonale: la Protezione civile del Trentino richiama alla massima prudenza

TONALE. Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella tarda mattinata di oggi, 25 febbraio, nei pressi della pista blu Valbiolo, al Passo del Tonale. Il distacco è stato segnalato alla Centrale unica di emergenza 1-1-2. Sul posto sono intervenuti il Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco con Trentino emergenza, il Soccorso alpino e speleologico di Trentino e Lombardia, il personale di Carabinieri e Polizia di Stato e la Commissione valanghe di Vermiglio per i necessari accertamenti.



L’episodio si inserisce in un contesto di diffusa instabilità del manto nevoso, caratterizzato dalla presenza di accumuli di neve ventata e da strati deboli persistenti, condizioni che possono favorire distacchi anche al passaggio di un singolo sciatore, in particolare sui pendii ripidi e nelle zone in prossimità di creste, canaloni e cambi di pendenza. Il rialzo delle temperature contribuisce inoltre ad aumentare la probabilità di valanghe di neve bagnata sui versanti esposti al sole.



La Protezione civile del Trentino richiama alla massima prudenza e raccomanda a tutti gli escursionisti, scialpinisti e sciatori fuoripista di consultare sempre il Bollettino Valanghe Euregio prima di affrontare qualsiasi uscita in quota e di pianificare con attenzione itinerari e tempistiche, adottando comportamenti adeguati alle condizioni nivometeorologiche.