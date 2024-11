Si rifiuta di pagare 2 euro per portare la bici a bordo della corriera e aggredisce l’autista

CLES. Si è rifiutato categoricamente di pagare il sovrapprezzo pari a due euro per caricare la sua bici a bordo della corriera. E per questo, oltre ad interrompere la corsa di altri passeggeri, ha cominciato ad aggredire verbalmente l'autista con insulti e ingiurie. Questo quanto avvenuto ieri, 19 novembre, in val di Non, nel corso di quella che doveva essere una tranquilla mattinata di lavoro come tante altre.



L'ennesima aggressione ai danni di un dipendente di Trentino Trasporti (fortunatamente rimasta "solo" verbale), questa volta che ha visto coinvolto un conducente dell'extraurbano in servizio sulla tratta da Fondo a Cles. Il tutto è scaturito da un motivo economico, il surplus di due euro per la bici.



Immediata la solidarietà da parte di Uiltrasporti: «Condanniamo questi episodi che non possono più accadere. Chiediamo inoltre pene certe per chi è autore di aggressioni».



