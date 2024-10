Tione, due uomini aggrediscono l'autista del bus sulla linea per Trento

TRENTO. I carabinieri di Spiazzo hanno denunciato in stato di libertà due 30enni di origini marocchine ma residenti in Trentino perché ritenuti colpevoli di reati di violenza e minaccia a un incaricato di pubblico servizio, interruzione di un pubblico servizio e ubriachezza.

Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di mercoledì 25 settembre, quando sull'autobus di linea che percorre la tratta da Trento a Tione sono saliti due uomini di poco più di 30 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica.

I due - informa l'Arma - hanno iniziato a infastidire i passeggeri, gridando, cantando ad alta voce e cominciando a fumare a bordo del mezzo, tanto che l'autista è stato costretto a riprenderli. Anziché calmarsi, i due 30enni hanno iniziato a minacciarlo e a colpirlo con schiaffi e calci.

L'uomo non è stato ferito, ma è stato costretto ad interrompere la corsa dell'autobus a Saone, nel comune di Tione, e a telefonare al 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri, che in pochi minuti sono arrivati e hanno identificato i 30enni.