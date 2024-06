Uomo scomparso in Val di Sole, la notizia più bella: “Ritrovato, sta bene”

MALÈ. È stato trovato Franco Valentinotti, un quarantanovenne residente a Malè, di cui non si hanno notizie da ieri sera, 7 giugno. L'uomo sta bene. Era stato visto per l'ultima volta sul posto di lavoro, nella zona industriale dell'abitato solandro, e ad una prima indagine non risultava ricoverato in nessun ospedale della provincia di Trento.

Alle operazioni di ricerca - iniziate dai Vigili del Fuoco nella serata di ieri dopo la chiamata dei familiari al Numero Unico per le Emergenze 112 - hanno partecipato oggi anche 37 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino provenienti dalle Stazioni Val di Sole, Alta Valle di Non, Peio, Rabbi, Valle di Non e Vermiglio, oltre al Gruppo tecnico Ricerca e alle Unità cinofile.