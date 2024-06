Termon: bambino cade in bicicletta e batte la faccia, portato in elicottero al Santa Chiara

CAMPODENNO. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato per precauzione al Santa Chiara di Trento con l’elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco decollato da Mattarello: un bambino di 13 anni, alle ore 15,45, è rimasto ferito in una caduta in bicicletta.

Il bambino, che percorreva una via del centro in discesa, ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra in avanti, battendo la faccia ed i denti, procurandosi dolorosi traumi facciali ed alla mandibola.

Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i sanitari allertati da Trentino Emergenza 118, con i vigili del fuoco di Campodenno, che hanno anche predisposto l’arrivo dell’elicottero.

Ricoverato al Pronto Soccorso a Trento, il bambino non è grave.

