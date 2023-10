TRENTO. Investito l'orso "confidente" di Dimaro: M90 è scappato nel bosco, incolume l'automobilista.

Lo comunica la Provincia autonoma di Trento in una nota in cui si riferisce che prima dell'alba di oggi sulla strada statale 42 all'altezza di Mezzana, in val di Sole, è stato investito l'orso M90, subito identificato perché munito di radiocollare.

Gli accertamenti compiuti dal Corpo forestale trentino hanno consentito di appurare l'allontanamento dell'animale nei boschi. Resta attivo il monitoraggio dell'orso, conclude la nota stampa.

Si tratta dell'animale di circa due anni e mezzo e dotato di radiocollare nella notte tra il 14 e 15 settembre in valle di Sole al quale è stata attribuita la responsabilità di alcuni danneggiamenti compiuti nei pressi di alcuni centri abitati, in particolare nel territorio comunale di Dimaro.

La Provincia aveva spiegato che M90 veniva monitorato in modo intensivo per comprendere l'evoluzione del suo comportamento e mettere in campo le misure del caso finalizzate alla prevenzione di ulteriori criticità, in particolare alla dissuasione da atteggiamenti confidenti con l'uomo.