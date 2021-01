Non ha fatto rifornimento, ma ha consultato il "listino prezzi". Qualche giorno fa al distributore di benzina di Marcello Agostini, a Vermiglio, si è presentato un cliente bizzarro. Si è trattato, nello specifico, di un esemplare di cervo che si è spinto fino al distributore dopo le 23, immortalato dalle telecamere in due spezzoni video.

Nel primo si vede il cervo arrivare e ispezionare i dintorni del distributore, nel secondo l'ungulato si è avvicinato maggiormente e sembra consultare, appunto, la tabella dei prezzi del carburante. La passeggiata notturna si è svolta in solitaria - il cervo non era accompagnato né da altri suoi simili né da animali diversi - e in tutta calma, nella neve che è caduta copiosa anche a Vermiglio nelle ultime settimane. Insomma il cervo pur ripreso dalle telecamere ha potuto fare il suo giretto in santa pace, così in pace che è tornato anche una seconda volta, sempre di notte.