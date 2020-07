Un furioso temporale - previsto dali boiletini meteo - ha colpito oggi nel tardo pomeriggio la Val di Pejo. In pochi minuti una vera bomba d'acqua ha fatto gonfiare il rio Taviela, che è esondato all'imbocco della Val del Monte.

Un fiume di acqua e fango ha interrotto la strada, bloccando alcuni automobilisti, per fortuna senza provocare vittime o danni.

Sul posti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

GRANDINATE NEL CHIESE E RENDENA - Come riferiva l'appasionato metereologi Giacono Poletti "ore 21 - Temporali in corso fra Val di Sole e Venosta (come ieri: oggi l'Adige era molto marrone) mentre la zona di Trento è rimasta all'asciutto. Fino a mezzanotte non è escluso che si formino comunque nuovi nuclei.