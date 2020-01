È Daniele Asson, 35 anni di Don, la vittima dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina a Taio, in valle di Non. L’uomo, membro della Forestale provinciale, è morto in seguito all’impatto della sua auto con un’altra vettura che proveniva dalla direzione opposta.

Con lui in auto c’era anche un amico di 42 anni che è stato portato all’ospedale di Trento in elicottero con ferite ritenute gravi. Nell’impatto è rimasto ferito anche il 36enne che viaggiava nell’altra auto, poi trasportato all’ospedale di Cles.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, sul posto con i vigili del fuoco ed i sanitari.

