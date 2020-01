Grave incidente questa mattina in Val di Non poco dopo le ore 7: sulla retta di Taio, a causa di un sorpasso azzardatio, due auto si sono scontrate in un violento frontale. Una persona è deceduta sul colpo, due sono ferite.

Immediati i soccorsi, con l'allerta ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Taio e due ambulanze: vista la gravità delle ferite per uno dei conducenti, la Centrale Unica Emergenza 112 ha fatto intervenire l'elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco, che ha trasportato sul posto l'equipe medica con il rianimatore. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare, e un uomo di 35 anni è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Ferite altre due persone: un uomo di 42 anni (che era a boirdo dell'altra auto) ed uno di 37 (che viaggiava sull'auto dell'autista morto), trasportati al Pronto Soccorso di Cles: non sono in pericolo di vita, ma feriti gravemente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la statale della Val di Non è stata bloccata, e lunghe code si sono formate in entrrambe le direzioni.

LE FOTO scattate sul posto