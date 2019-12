Dovrò pagare una multa di oltre 5.600 euro un giovane automobilista alla guida di una Jeep Compass fermato in val di Sole dalla Polizia stradale per guida pericolosa e senza patente - perché già revocata - e per non essersi fermato all’alt.

Il conducente si è giustificato con gli agenti, che lo hanno inseguito fermandolo all’altezza di Terzolas, dicendo che aveva fretta in quanto doveva accompagnare al lavoro la sua ragazza.

La Polstrada gli ha contestato un sorpasso azzardato e l’alta velocità, che avrebbe potuto provocare un incidente, a Monclassicono, all’altezza dell’intersezione della statale 42 con via Molini; nonché la guida senza patente, che gli era già stata revocata dai carabinieri di Cles nella primavera scorsa per esaurimento dei punti a carico.

La Jeep Compass è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.