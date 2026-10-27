TRENTO. Un Trentodoc della Val di Cembra conquista un posto tra i Vini Rari del Gambero Rosso. È il Trento Brut Nature Blanc de Noir 2021 di MAN Spumanti, unica etichetta Trentodoc premiata nella categoria Bollicine della guida Vini d’Italia 2027. Il riconoscimento è stato assegnato domenica 25 ottobre, durante l’evento organizzato alla Nuvola di Roma, e rappresenta un importante risultato per la giovane azienda vitivinicola trentina.

La selezione dei Vini Rari, introdotta lo scorso anno dal Gambero Rosso, comprende appena 50 etichette italiane, tra cui otto spumanti e due vini trentini. Il premio valorizza produzioni di qualità elevata, caratterizzate da quantità limitate, originalità e una particolare identità produttiva. Il Blanc de Noir 2021 di MAN Spumanti viene realizzato in sole 2.000 bottiglie, una produzione che riflette la dimensione artigianale dell’azienda.

Fondata nel 2016 dai coniugi Mattia Clementi e Anita Pellegrini, MAN Spumanti nasce dalla volontà di proseguire la tradizione familiare nella coltivazione della vite. Entrambi hanno studiato all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e successivamente si sono formati in Viticoltura ed Enologia. La loro scelta è stata quella di valorizzare la Val di Cembra, territorio caratterizzato da vigneti terrazzati e forti pendenze, puntando sulla produzione di spumanti di montagna.

Il nome MAN unisce le iniziali dei fondatori, ma richiama anche il lavoro manuale che caratterizza la viticoltura cembrana. Mattia e Anita, affiancati dai genitori di lui, Franco ed Edda, seguono direttamente tutte le fasi della produzione, dalla gestione dei vigneti alla cantina, fino alla commercializzazione. Una filosofia artigianale che ha contribuito al riconoscimento ottenuto dal Gambero Rosso, portando una piccola realtà familiare trentina tra le eccellenze selezionate a livello nazionale.