SAN MICHELE ALL’ADIGE. Si è svolta nell’Aula Magna della Fondazione Edmund Mach la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso il percorso di istruzione tecnica e di formazione professionale nell’anno scolastico 2024/2025. Un momento partecipato, dedicato a circa cento diplomati, alle famiglie e alla comunità scolastica.



All’evento sono intervenuti l’assessore provinciale Giulia Zanotelli, il sindaco Alessandro Ziglio, il presidente della FEM Francesco Spagnolli, il sostituto direttore generale Maurizio Bottura e il dirigente del Centro Istruzione e Formazione Manuel Penasa. Nei loro interventi è stato ribadito il valore di un percorso che unisce competenze tecniche, crescita personale e responsabilità verso il territorio.



Francesco Spagnolli ha definito la FEM una realtà unica per il sistema agricolo, ambientale e forestale. Manuel Penasa ha salutato i diplomati sottolineando la continuità della tradizione educativa. Il sindaco Alessandro Ziglio ha ricordato il legame tra scuola e comunità locale, mentre Giulia Zanotelli ha invitato i giovani a valorizzare le competenze acquisite a beneficio dell’agricoltura trentina.



Durante la giornata è stata presentata da Roberta Bernardi la 16ª edizione dell’Annuario del Centro, che raccoglie attività, progetti e percorsi dell’ultimo anno. La cerimonia è stata accompagnata dallo spettacolo “Il diritto di sbagliare” di Lucio Gardin e si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo e il lancio del cappellino, a suggello di una giornata di festa per l’intera comunità scolastica.