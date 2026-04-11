LAVIS. Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Pressano, frazione di Lavis: la sagra dell’Ottava, da sabato 11 a lunedì 13 aprile, con un programma ricco di iniziative tra gastronomia, musica e momenti di aggregazione. Una tradizione profondamente radicata nel territorio, che si perde nel tempo e ogni anno coinvolge associazioni e volontari, una settimana dopo Pasqua.



Il programma



La manifestazione prende il via questa sera, sabato 11, con la piazza che sarà allietata fino a tarda serata dai giovani viticoltori, con lo spaccio e la musica. Il momento centrale sarà poi domani, domenica, giornata della sagra, che inizierà dalle ore 8 con la fiera e centinaia di bancarelle.



In programma anche il mercatino degli hobbisti ed il tradizionale “vaso della fortuna”, quest’anno curato dal Coro sociale di Pressano, associazione capofila dell’organizzazione. Durante la giornata, le diverse associazioni del territorio saranno protagoniste servendo colazione, pranzo e animando la frazione con varie iniziative. Non mancheranno i momenti musicali: alle 14, il concerto del Gruppo strumentale giovanile di Lavis nel piazzale della scuola elementare; alle 15.45 quello del Coro sociale di Pressano al teatro dell’oratorio.



L’Ottavina



La festa proseguirà anche lunedì con la tradizionale Ottavina, che vedrà il ritorno del pranzo comunitario in piazza, occasione conviviale che chiude la manifestazione. Il pranzo è stato creato ormai da diversi anni per ricordare la tradizione. Qui, otto giorni dopo Pasqua, si teneva il mercato del bestiame, con i contadini che aprivano le loro cantine (le “caneve”), per offrire i prodotti ad amici, parenti e visitatori.



Il tempo ha cancellato la dimensione più rurale della fiera ma non ha fatto venire meno il suo senso sociale. In una piccola realtà come Pressano, la salvaguardia di certe tradizioni serve anche per creare un collante fra chi ci vive.



“La sagra dell’Ottava e l’Ottavina tornano anche quest’anno ed è una tradizione tutta pressanotta, molto sentita dalla comunità”, ha spiegato il vicesindaco ed assessore competente Luca Zadra. “È un momento in cui associazioni e cittadini lavorano insieme per costruire un’occasione di incontro, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza”.