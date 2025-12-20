LAVIS. Serata di paura, quella di oggi sabato 20 dicembre, nel centro di Lavis quando una banda di quattro individui, a volto coperto e armati, ha tentato di forzare l'ingresso della celebre gioielleria Obrelli proprio mentre l'attività commerciale stava concludendo la giornata. La reazione istintiva del proprietario, che ha immediatamente blindato il locale, ha sventato il piano criminale ancora prima che potesse svilupparsi.



Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando uno dei rapinatori ha impugnato un'arma da fuoco e ha sparato un colpo in aria, presumibilmente per intimorire i presenti e forzare l'apertura della gioielleria. Il proiettile ha attraversato il soffitto, creando panico nella zona ma, fortunatamente, senza ferire nessuno.



Dinanzi alla determinazione del titolare e alla mancanza di vie d'accesso, la banda ha abbandonato il tentativo e si è data alla fuga precipitosa, senza riuscire a trafugare alcun bene. I carabinieri hanno immediatamente avviato un'indagine per risalire all'identità degli autori del crimine.