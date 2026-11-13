GARDOLO DI MEZZO. Carlo Moser è nato nel giugno del 1984. Cinque mesi dopo il record dell’ora di suo papà Francesco. Ora anche Carlo ha la sua Città del Messico: è Dome, la cantina ipogea di Maso Villa Warth, che la famiglia Moser ha inaugurato poco fa sulle colline di Gardolo di Mezzo.

Un’impresa, alla quale Carlo - che da papà non ha ereditato la passione per le due ruote, ma quelle per la cura della vite e del vino - ha dedicato, parole sue, «quattro anni della mia vita», curando ogni dettaglio proprio come Francesco al di là dell’Atlantico.

La struttura «è realizzata come una cupola che protegge le nostre bottiglie e sulla quale abbiamo piantato altri vigneti. È realizzata in cemento armato a vista ed è ampia 1.200 metri quadrati. Ospiterà sia le bottiglie di Trentodoc in affinamento che quelle post sboccatura», ha spiegato il 42enne alla guida della cantina di famiglia assieme al cugino Matteo, che cura la parte tecnico-enologica.

«Si tratta di un’opera legata ad altri interventi di rinnovamento e miglioramento degli spazi produttivi, espositivi e legati all’accoglienza degli ospiti che abbiamo curato negli ultimi anni anche per valorizzare l’intero territorio e fare al meglio la nostra parte di ambasciatori delle ricchezze del Trentino nei confronti di chi viene a visitare il nostro maso».