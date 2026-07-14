MOLVENO. Chi raggiungerà il lago di Molveno durante l'estate potrà sapere ancora prima di entrare in paese quanti posti auto sono disponibili. Il Comune di Molveno ha infatti approvato una convenzione con la Società incremento turistico Molveno (S.I.T.M.) per realizzare un nuovo sistema digitale di gestione dei parcheggi.

Il progetto prevede l'installazione di telecamere in tutti i parcheggi comunali per rilevare automaticamente i veicoli in entrata e in uscita. I dati raccolti consentiranno di aggiornare in tempo reale la disponibilità degli stalli, informazioni che saranno visualizzate su una rete di pannelli elettronici lungo le principali vie di accesso al paese.

I primi display saranno installati lungo la strada che arriva da Andalo e sul versante di San Lorenzo Dorsino, così da permettere agli automobilisti di scegliere subito il parcheggio con posti disponibili, evitando spostamenti inutili e alleggerendo il traffico nelle giornate di maggiore affluenza.

I pannelli continueranno a fornire indicazioni anche all'interno dell'abitato e potranno essere utilizzati per diffondere informazioni di pubblica utilità, come chiusure stradali, modifiche alla viabilità o allerte meteo.

La progettazione e la realizzazione dell'intervento saranno affidate alla S.I.T.M., mentre il Comune di Molveno manterrà il controllo sull'approvazione del progetto e sul collaudo finale. La convenzione prevede un rimborso delle spese sostenute fino a un massimo di 60 mila euro, con l'obiettivo di migliorare la gestione della mobilità turistica in una delle località più frequentate del Trentino durante la stagione estiva.