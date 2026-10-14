MEZZOLOMBARDO. Un trattore che trainava un rimorchio carico di legname si è ribaltato su un fianco lungo la strada provinciale 64, in corrispondenza della rotatoria del bivio per Fai della Paganella. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 14 ottobre, intorno alle 9.14. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere il conducente e mettere in sicurezza il mezzo.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, supportati dai colleghi di Mezzocorona, arrivati con il braccio meccanico necessario per le operazioni di recupero. Il trattore e il rimorchio si trovavano rovesciati su un fianco lungo la strada.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo agricolo, della gestione della viabilità e delle operazioni per il suo recupero. L’intervento si è concentrato nell’area della rotatoria, dove è stato necessario garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza di Trentino Emergenza, il cui personale ha prestato le prime cure al conducente del trattore. Presenti inoltre gli agenti della Polizia locale Rotaliana, intervenuti per gli accertamenti e la gestione della circolazione. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni dell’uomo.