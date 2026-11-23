TRENTO. Da due ettari di vigneto sulle colline di Faedo a uno dei riconoscimenti più importanti della viticoltura italiana. Mario Pojer, storico vignaiolo trentino e fondatore della cantina Pojer & Sandri, è stato scelto dalla Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi) per il Premio Leonildo Pieropan 2026, dedicato a chi ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del settore e alla valorizzazione del territorio.

Classe 1954, nato a Trento e cresciuto a Salorno, Pojer ha costruito una carriera all'insegna della sperimentazione. La svolta arriva nel 1975, quando insieme a Fiorentino Sandri fonda l'azienda con poco più di un milione di lire e due ettari di terreno. Da quella piccola realtà nasce una delle esperienze più conosciute dell'enologia trentina, capace di conquistare anche il mercato americano.

Nel corso di oltre 50 anni di attività, Pojer ha introdotto numerose innovazioni nella lavorazione delle uve e nella distillazione, sviluppando tecniche e strumenti originali. Determinante anche il suo contributo alla crescita dell'associazionismo, dall'Associazione Vignaioli del Trentino alla stessa Fivi, sempre con l'obiettivo di condividere conoscenze ed esperienze.

«Un riconoscimento che la Fivi gli tributa con riconoscenza e affetto, per quanto fatto e per quanto ancora farà, col sorriso di sempre», ha dichiarato la presidente Rita Babini. Il premio viene assegnato nell'ambito della quindicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 21 al 23 novembre a BolognaFiere, con oltre mille cantine e più di ottomila etichette.

Accanto al riconoscimento a Pojer, la manifestazione premia anche l'associazione Recup, impegnata contro lo spreco alimentare, con il titolo di «Vignaiolo come noi». Intanto lo storico produttore trentino guarda al futuro attraverso un nuovo progetto in Valle di Cembra, che coinvolge i figli Matteo e Marianna, nel segno del passaggio generazionale e della continua ricerca.